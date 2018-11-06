В Кишинёве планируется построить 32-этажное здание (ФОТО)

В Кишинёве планируется построить 32-этажное здание (ФОТО)

Претура сектора Рышкановка организует публичные слушания на тему зонального городского плана по оценке земельного участка на бульваре Д. Кантемир, 6. 

На данном участке планируется построить 32-этажный дом с 4-этажной подземной парковкой. Публичные слушания начнутся сегодня, 6 ноября, в 18:00 в претуре сектора Рышкановка, которая находится по адресу: ул. Киев, 3.

Согласно проекту, новый комплекс будет включать в себя жилые апартаменты и офисные помещения, а также торговые магазины, бутики и рестораны.

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