В Кишинёве пьяный мужчина набросился на пассажиров троллейбуса: полицейские задержали дебошира (ВИДЕО)

В Кишинёве пьяный мужчина набросился на пассажиров троллейбуса: полицейские задержали дебошира (ВИДЕО)

Пьяный мужчина набросился на пассажиров троллейбуса №24 и стал их избивать. В ситуацию пришлось вмешаться полицейским.

По данным полиции, инцидент произошёл на пересечении улиц Колумна и Бэнулеску-Бодони в центре столицы. На место происшествия прибыли два экипажа полиции и скорая помощь. Правоохранители нашли дебошира лежащим на полу троллейбуса, передаёт protv.md.

Позже выяснилось, что пьяный мужчина сидел на стуле, а в какой-то момент упал с него. Пассажиры пытались его поднять, но вместо благодарности мужчина стал размахивать кулаками. Он бросался не только на пассажиров, но и на полицейских, которые приехали на место происшествия.

43-летнего дебошира отконвоировали в Инспекторат полиции. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md