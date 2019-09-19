В Кишинёве пьяный мужчина набросился на пассажиров троллейбуса: полицейские задержали дебошира (ВИДЕО)

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Пьяный мужчина набросился на пассажиров троллейбуса №24 и стал их избивать. В ситуацию пришлось вмешаться полицейским.

По данным полиции, инцидент произошёл на пересечении улиц Колумна и Бэнулеску-Бодони в центре столицы. На место происшествия прибыли два экипажа полиции и скорая помощь. Правоохранители нашли дебошира лежащим на полу троллейбуса, передаёт protv.md.

Позже выяснилось, что пьяный мужчина сидел на стуле, а в какой-то момент упал с него. Пассажиры пытались его поднять, но вместо благодарности мужчина стал размахивать кулаками. Он бросался не только на пассажиров, но и на полицейских, которые приехали на место происшествия.

43-летнего дебошира отконвоировали в Инспекторат полиции. Все обстоятельства происшествия выясняются.