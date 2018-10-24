В Кишинёве патрульные поймали и оштрафовали француза, севшего за руль в нетрезвом состоянии

Вчера вечером, 23 октября, на столичной улице Григоре Виеру сотрудники Национального инспектората патрулирования (НИП) остановили автомобиль марки Mercedes с французскими номерами.

По данным Национального инспектората патрулирования, после проверки документов было установлено, что водителем является 66-летний гражданин Франции. По просьбе водителя, на место происшествия прибыл переводчик. Мужчина прошел алкотест, который показал, что в выдыхаемом воздухе водителя содержится 0,22 мг/л алкоголя.

Водитель был отстранён от вождения. По данному факту был составлен протокол. Французу грозит штраф в размере от 17 500 до 25 000 леев с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 2 до 3 лет.