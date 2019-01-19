В Кишинёве пассажир не смог расплатиться за поездку и ударил ножом таксиста (ВИДЕО)

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Клиент напал на таксиста и нанёс ему два удара ножом. Инцидент произошёл на днях в столичном секторе Центр.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, оба участника конфликта познакомились несколько дней назад, когда клиент обратился в службу такси. Когда водитель прибыл к указанному месту, пассажир заявил, что у него нет денег, чтобы заплатить за оказанную услугу, поэтому оставил своё удостоверение личности в качестве залога.

Спустя несколько дней мужчина встретился с таксистом, сообщив до этого, что готов вернуть долг, однако солгал. Он забрал свой паспорт, но не вернул деньги, передаёт canal3.md. В связи с этим между мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой клиент вытащил нож и нанёс несколько ударов таксисту в области груди и ноги.

Пострадавший немедленно вызвал Службу 112. Первыми на место происшествия прибыли карабинеры, которые задержали подозреваемого и передали полиции. Пострадавший тем временем был доставлен в Институт скорой медпомощи. Он перенёс хирургическое вмешательство, а на данный момент его состояние оценивается как стабильное.

Органы правопорядка возбудили по данному факту уголовное дело. Подозреваемый был помещён в изолятор на 72 часа. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.