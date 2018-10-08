В Кишинёве парень разгуливал по городу в наручниках после побега из инспектората

Карабинер, увидев в троллейбусе юношу, закованного в наручники, не растерялся и задержал его, после чего позвонил в Службу 112.

По данным пресс-службы Департамента войск карабинеров, инцидент произошёл сегодня, 8 октября, в центре Кишинёва. Карабинер, который находился в троллейбусе, увидел, что в общественный транспорт зашёл молодой человек в наручниках. Военнослужащий немедленно задержал юношу и вызвал Службу 112 к остановке общественного транспорта, после чего передал его Батальону оперативного реагирования.

Вскоре личность молодого человека в наручниках была установлена. Им оказался 19-летний житель столицы. Он был задержан за хулиганство, но сбежал из Инспектората полиции сектора Буюкан.