В Кишинёве открылся самый большой в Молдове IT-парк (ФОТО)

0

Премьер-министр Ион Кику сегодня участвовал в открытии цифрового парка Digital Park – крупнейшего IT-парка в Молдове. В своем выступлении глава кабмина назвал этот проект революционным и особенно отметил большое количество созданных рабочих мест и их высокое качество.

– Почти у всех 1000 сотрудников отличные условия труда, они определенно будут приносить прибыль компании и стране, – сказал Ион Кику.

Премьер-министр поблагодарил руководство компании за инвестиционную смелость и приветствовал поддержку, оказанную проекту партнерами по развитию Республики Молдова. В этой связи премьер-министр отметил, что сфера информационных технологий является важной в процессе модернизации национальной экономики, передаёт moldpres.md.

– Благодаря вашим инвестициям вы открыли возможности трудоустройства, и большое количество людей осталось в стране. Уверен, что в любом другом населенном пункте Республики Молдова мы можем повторить подобные проекты, – добавил премьер.

Digital Park – проект, призванный стать центральной площадкой для встречи компаний, работающих в сфере информационных технологий. Digital Park – это ответ на необходимость соединить технологические компании с историей или начинающие компании (стартапы), IT-разработчиков, национальные и международные компании, ориентированные на инновации и прогресс, в одном месте в Кишиневе. IT-парк – это революционное пространство, которое адаптируется ко всем поколениям компаний и предпринимателей, промышленная платформа, экосистема бизнеса и в то же время проект, предназначенный для удовлетворения городских потребностей, готовый взять на себя роль альтернативного центра Кишинева.