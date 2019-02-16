В Кишинёве открылся центр помощи детям, живущим на улице

0

Официальное открытие центра для детей из неблагополучных семей и беспризорников состоялось вчера. Сотрудники учреждения занимаются предоставлением информационной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в сложных жизненных ситуациях. Центр рассчитан на 15 мест.

Миссия центра также включает информационные мероприятия непосредственно на улицах города, а также социально-образовательные мероприятия, направленные на то, чтобы дети, попавшие в беду, могли получить в центре помощь. Нуждающиеся дети получат еду, смогут принять душ, постирать, либо получить новую одежду, пишет trm.md.

Это первый центр для беспризорных детей подобного рода. В настоящее время в нем находятся 10 детей. Центр оборудован тренажёрным залом, спальными местами, кухней. Дети получат социальную помощь, смогут позаниматься спортом, приготовить еду, либо распорядиться временем, проведённым в центре, по своему усмотрению.