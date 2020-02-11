В Кишинёве открылся новый офис Службы 112

В Кишинёве открылся новый офис Службы 112

Служба экстренных вызовов 112 с сегодняшнего дня работает в новом здании. В церемонии открытия приняли участие официальные лица, в том числе министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый.

Площадь нового здания – около 1 300 кв. м, оно оснащено всей необходимой инфраструктурой для бесперебойного функционирования автоматизированной информационной системы 112. Оно также соответствует требованиям безопасности и энергетически автономной работы.

– Открытие нового здания Службы 112 повысит качество услуг по приёму экстренных вызовов и усилит надежность этой критически важной  для граждан службы. Это здание – первый в Европе центр приема экстренных вызовов, который на 100% питается “зеленой” энергией от ближайшего парка солнечных батарей, но который подключен и к стандартным сетям энергоснабжения, – сказал Усатый.

Глава Минэкономики сообщил, что за два года работы Службы 112 было принято более 5,3 млн экстренных вызовов. В среднем один оператор принимает 250-300 звонков за смену.

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