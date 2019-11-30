В Кишинёве открыли полигон для хранения и переработки растительных отходов (ФОТО)

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В столице начала свою работу первая платформа по хранению и переработке растительных отходов. Площадь полигона составляет 0,65 га. Он расположен в секторе Ботаника на территории станции очистки сточных вод.

На новой платформе будут храниться сухие листья, скошенная трава, а также опилки, полученные в результате ухода за деревьями и кустарниками. После складирования отходы будут переработаны для получения органического компоста, который впоследствии используют при благоустройстве цветочных клумб в общественных местах, а также при посадке деревьев в парках и скверах. Компост будет изготовлен из смеси растительных отходов с обезвоженным илом, полученным после переработки сточных вод, передаёт moldpres.md.