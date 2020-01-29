В Кишинёве открылась выставка “Сделано в Молдове”-2020 (ФОТО)

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Около 500 отечественных производителей участвуют в XIX Национальной выставке «Сделано в Молдове» – 2020, которая открылась сегодня и будет работать до 2 февраля в Международном выставочном центре «Молдэкспо».

В этом году выставка была организована Торгово-промышленной палатой (ТПП) под патронажем правительства в партнерстве с Агентством по инвестициям и Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий, передаёт moldpres.md. На открытии выставки впервые присутствовал весь состав кабинета министров. По словам премьер-министра Иона Кику, это знак уважения ко всем тем, кто решил работать и производить дома. Премьер-министр напомнил и о расширении проекта «Первый дом», потому что он так же способствует развитию страны.

– Приглашаю вас на выставку «Сделано в Молдове». На этой выставке мы можем увидеть самых достойных людей страны, тех, кто работает и производит в Республике Молдова, тех, кого мы все должны поддерживать, – подчеркнул Ион Кику.

В выставке, с 19 коллективными стендами представлены 18 Районных советов и АТО Гагаузия. Во всех трех павильонах и в открытой зоне на территории МВЦ представлены товары и услуги более 460 отечественных предпринимателей, работающих в различных отраслях национальной экономики: пищевой промышленности, винодельческой отрасли, мебельной промышленности, легкой промышленности, техники и оборудования, научно-исследовательских учреждений и др.

– Эта выставка является хорошей возможностью для местных органов власти. У нас в районах много выдающихся производителей, малых предприятий, которые заслуживают поддержки и продвижения на такой важной платформе, как эта выставка. Эти бизнесмены поддерживают местную экономику и развитие страны, – отметила представитель Районного совета Кэушень Наталья Нашко.

В этом году в выставке участвуют и предприниматели из Румынии и Башкортостана (Российская Федерация). Кроме того, в этом году впервые была организована специальная зона для эко-продуктов. По словам председателя Торгово-промышленной палаты Сергя Харя, этим они хотели проинформировать потребителей о существовании органических продуктов.

В рамках выставки пройдут бизнес-форумы и семинары с участием представителей государственных учреждений и партнеров по развитию.