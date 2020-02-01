В Кишинёве откроется больше автогазозаправочных станций

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АО “Молдовагаз” расширит свою сеть автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) в стране. Об этом заявил глава предприятия Вадим Чебан на встрече с генпримаром Кишинёва Ионом Чебаном.

Как передаёт moldpres.md, в ходе беседы стороны договорились о подписании меморандума о взаимопонимании, касающемся строительства ряда АГЗС в столице, а также на территории муниципального предприятия “Городской автобусный парк” и вблизи Южного автовокзала.

По словам столичного примара, заправка городского общественного транспорта газом принесёт не только экологические, но и экономические выгоды: цена одного кубометра сжиженного газа на 42% ниже, чем литра дизельного топлива. В данном аспекте, по мнению градоначальника, экономия будет значительной.