В Кишинёве одного ребёнка нашли ранним утром в парке, а второй был оставлен на чужих людей

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Муниципальное управление по защите прав ребёнка получило на прошлой неделе 16 уведомлений, связанных с физическим насилием, моральным насилием, попрошайничеством и оставлением без присмотра.

Эта информация была озвучена в ходе еженедельного заседания примэрии, передаёт deschide.md. Так, согласно полученным данным, 15 из 16 сообщений подтвердились. Из них: 5 случаев физического насилия, 5 случаев морального насилия, 3 случая оставления без присмотра и 2 случая эксплуатации детского труда (попрошайничество). В последнем случае речь идёт о двух детях из Каларашского района, которые попрошайничают со своей матерью.

Кроме этого, за отчётный период было зарегистрировано два чрезвычайных случая. Так, один ребёнок был найден в парке в 06.00. Он находился там без родителей. Во втором случае речь идёт о матери, которая оставила своего ребёнка чужой семье.