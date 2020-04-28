В Кишинёве несовершеннолетняя пациентка с COVID-19 сбежала из больницы

В Кишинёве несовершеннолетняя пациентка с COVID-19 сбежала из больницы

Полиция разыскивает 17-летнюю девушку, заражённую COVID-19, которая сбежала этим утром из Муниципальной клинической инфекционной больницы. 

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, врачи медучреждения сообщили об этом инциденте в полицию сегодня ранним утром, передаёт deschide.md.

– Выяснилось, что девушка из Сорок поступила в больницу с диагнозом “коронавирус”. По словам врача, вчера вечером пациентка находилась в палате, а сегодня утром её там не обнаружили, – сообщила Наталья Стати.

Полицейские устанавливают место нахождения несовершеннолетней.

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