В Кишинёве нашли подпольную АЗС: топливо незаконно продавали водителям маршруток (ФОТО)

0

Правоохранительные органы задокументировали незаконную деятельность предприятия в Кишинёве, которое занималось продажей нефтепродуктов.

В результате проверок полицейские установили, что топливо продавалось водителям маршруток. Потенциальные покупатели платили по 16 леев за литр, оплата производилась только наличными, чтобы не выдавать чек. Кроме того, в кассовом аппарате предприятия были найдены неучтённые денежные средства, сообщает пресс-служба полиции.

В результате проверок насосов для топливораздаточных колонок было установлено, что они превышали допустимый предел в 7 раз. В связи с этим насосы были опечатаны. Полицейские предпринимают необходимые меры для выяснения всех обстоятельств дела. Сумма ущерба устанавливается.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении. Если вина юридического лица будет доказана, ему грозит штраф в размере 30 000 леев.