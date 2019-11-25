В Кишинёве найден труп мужчины: судмедэксперты устанавливают причину его смерти

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Бездыханное тело мужчины было найдено этим утром прохожим на улице Дойна в столичном секторе Рышкановка.

По словам пресс-секретаря Управления полиции муниципия Кишинёв Натальи Стати, правоохранители установили, что умершим является 39-летний мужчина, передаёт deschide.md.

– Прохожий позвонил в полицию и сообщил, что он обнаружил труп мужчины на улице Дойна. На место происшествия прибыла оперативная группа и судмедэксперт. Полицейские установили, что у мужчины не было постоянного места жительства. На теле погибшего не было найдено следов насильственной смерти, – сообщила Стати.

Труп мужчины был отправлен в Центр судебной медицины, где будет установлена точная причина смерти.