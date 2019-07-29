В Кишинёве наглый вор украл кошелёк с витрины магазина и попал на камеру видеонаблюдения (ВИДЕО)

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Сотрудники Национального инспектората патрулирования задержали злоумышленника, укравшего кошелёк в одном из столичных магазинов. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.

По данным пресс-службы НИП, инцидент произошёл 2 часа назад на улице А.Пушкина столичного сектора Центр. Администратор одного из магазинов сообщил правоохранителям, что неизвестный украл кошелёк с витрины.

Патрульные немедленно предприняли меры и задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался 27-летний житель Бельц. Подозреваемый отрицает свою вину и утверждает, что кошелёк принадлежит ему.

На данный момент задержанный находится в Инспекторате полиции. Если его вина будет доказана, то ему грозит штраф в размере 3 000 леев или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 40 до 60 часов.