В Кишинёве на “зебре” сбили женщину: пострадавшая доставлена в больницу (ФОТО)

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43-летняя женщина была госпитализирована после того, как её сбила машина.

Инцидент произошел сегодня, 28 марта, в Кишинёве, пишет unimedia.info. По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, потерпевшая переходила дорогу по правилам, но водительница автомобиля марки Hyundai не уступила ей дорогу.

Пострадавшая была госпитализирована. Врачи предполагают, что она получила перелом нижней челюсти.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства ДТП. 23-летняя женщина, которая находилась за рулём автомобиля, будет наказана в соответствии с действующим законодательством.