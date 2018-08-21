В Кишинёве на зебре автомобиль сбил ребёнка: отец в ярости принялся прыгать по машине (ВИДЕО)

Неоднозначная ситуация произошла вчера на улице Георге Асаки в столичном секторе Центр.

На ролике, снятом очевидцем произошедшего, видно, что взрослый мужчина, по всей видимости, отец, и ребёнок примерно трёх лет начали движение по пешеходному переходу. Шли они медленно, не торопясь и смотря по сторонам. Затем на горизонте появился автомобиль, водитель которого не собирался пропускать пешеходов, и хотя мужчина с ребёнком стояли уже на зебре, водитель не притормозил. В один момент ребёнок, которого взрослый не держал за руку, выскочил на середину проезжей части и врезался в движущийся автомобиль. Малыша откинуло назад, он упал на землю.

Во всей этой ситуации свидетелей больше всего удивила реакция отца. Он не бросился к ребёнку, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке, а залез на крышу автомобиля и стал прыгать. Другие прохожие кинулись к пострадавшему малышу и унесли с проезжей части. К сожалению, остаётся неизвестным о состоянии здоровья несовершеннолетнего.

Видео: unimedia.info