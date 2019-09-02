В Кишинёве на мусорку из магазина выкинули десятки чёрствых калачей

В Кишинёве на мусорку из магазина выкинули десятки чёрствых калачей

Десятки чёрствых калачей обнаружил житель столицы в мусорных баках, расположенных вблизи одного из столичных магазинов. Эта картина возмутила его.

Мужчина опубликовал фотографии в социальной сети. На снимках видно, что десятки калачей были выброшены в мусорный бак. По его словам, хлеб был обнаружен вблизи одного из столичных магазинов, передаёт tv8.md.

– Вместо того, чтобы отдать хлеб, который не успели продать, нуждающимся, они выбрасывают его в мусор. В каком мире мы живём? – написал автор публикации.

Администрация магазина пока не прокомментировала ситуацию.

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