В Кишинёве мужчины с криминальным прошлым убили собутыльника: их задержали по горячим следам (ВИДЕО)

В Кишинёве мужчины с криминальным прошлым убили собутыльника: их задержали по горячим следам (ВИДЕО)

Следователи Инспектората полиции сектора Рышкановка по горячим следам задержали двух подозреваемых в совершении убийства. Ими оказались мужчины 39 и 48 лет, жители Кишинёва и Страшен. Ранее задержанные привлекались к уголовной ответственности.

Согласно материалам дела, 18 января мужчины пришли в гости к 61-летнему знакомому, который проживал на улице Александру чел Бун. Вместе они употребляли спиртные напитки. Между подозреваемыми и жертвой вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Мужчины нанесли жертве большое количество ударов руками и ногами, в результате которых пострадавший скончался. Труп в квартире на следующий день обнаружила супруга погибшего, которая вернулась с работы.

В ходе допроса подозреваемые признали свою вину. Они были задержаны на 72 часа. Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

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