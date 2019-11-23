В Кишинёве мужчина забрался на опору линии электропередачи: на место ЧП прибыли спасатели

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Стала известна причина массового отключения электроэнергии в столице, из-за которого были обесточены микрорайоны Скулянка и Старая Почта, а на бульваре Штефан чел Маре встали троллейбусы.

Компания Red Union Fenosa объявила о том, что была вынуждена отключить подачу электроэнергии из-за пьяного мужчины, который забрался на опору высоковольтной линии напряжением 110 кВ на территории муниципия. По данным поставщика, неизвестного заметили на опоре ЛЭП около 12 часов дня. Из-за опасности удара током было решено обесточить сеть в этом районе, передаёт publika.md.

На место приехали спасатели, полицейские и оперативная бригада Red Union Fenosa. Причины поступка мужчины неизвестны.