В Кишинёве мужчина выплеснул гнев, пнув дверь машины такси: полиция разыскивает хулигана

Мужчина подошёл к машине службы такси, ударил по двери ногой со всей силы и сбежал. Он не нуждался в услугах таксиста, а пожелал лишь выплеснуть свои эмоции, повредив при этом дверь.

Инцидент произошёл в ночь на 26 августа, на одной из улиц сектора Ботаника, пишет publika.md. В связи с тем, что автомобиль получил технические повреждения, водитель обратился с жалобой в полицию. Потерпевший рассказал, что он находился на работе, когда неизвестный подошёл к автомобилю, ударил по двери ногой и сбежал, оставив при этом свои личные вещи.

– Я вызвал полицию, так как теперь мне придётся отвечать за повреждённую дверь, а я этого не хочу. Он убежал, я бежал за ним приблизительно километр, но так и не догнал, – рассказал водитель такси.

Потерпевший обратился в полицию. Теперь органы правопорядка разыскивают хулигана.