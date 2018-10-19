В Кишинёве мужчина сгорел заживо в собственной квартире (ВИДЕО)

По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

ЧП произошло в ночь на 18 октября в столичном секторе Рышкановка, передаёт canal3.md. После полуночи соседи погибшего почувствовали запах дыма и позвонили в Службу 112.

На место происшествия прибыли 2 пожарные машины. Спасатели эвакуировали жильцов дома, а спустя несколько минут им удалось локализовать и ликвидировать пожар. После того, как огонь был потушен, спасателям удалось попасть в саму квартиру, где они нашли обгоревшее тело мужчины.

По словам соседей, вероятнее всего пожар произошёл из-за непогашенной сигареты, так как хозяин жилища часто курил в помещении и выпивал. По данному факту проводятся проверки. В ближайшие дни эксперты определят точную причину возгорания.