В Кишинёве могут запретить доставку товаров в часы пик

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Поставка товаров и продуктов в коммерческие точки в часы пик может быть запрещена в целях уменьшения пробок и улучшения дорожного движения на улицах Кишинёва. Соответствующий проект был выставлен на консультации.

Запрет предлагается ввести с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00 в периметре следующих улиц:

Центр: ул. Л. Толстой, ул. Н. Тестемицану, ул. К. Вырнав, ул. А.Пушкин, ул. Б. Бодони, ул. М .Еминеску, ул. А. Щусев, бул. Штефан чел Маре, ул. Армянская, шос. Хынчешть, ул. Докучаева, ул. Инкулец, ул. Миорица, ул. Г. Асаки;

ул. Л. Толстой, ул. Н. Тестемицану, ул. К. Вырнав, ул. А.Пушкин, ул. Б. Бодони, ул. М .Еминеску, ул. А. Щусев, бул. Штефан чел Маре, ул. Армянская, шос. Хынчешть, ул. Докучаева, ул. Инкулец, ул. Миорица, ул. Г. Асаки; Буюканы: ул. И. Крянгэ, ул. В. Лупу, ул. Каля Ешилор в периметре улиц Милано и И. Крянгэ;

ул. И. Крянгэ, ул. В. Лупу, ул. Каля Ешилор в периметре улиц Милано и И. Крянгэ; Ботаника: шос. Мунчешть, ул. Буребиста, ул. Христо Ботев;

шос. Мунчешть, ул. Буребиста, ул. Христо Ботев; Рышкановка: ул. Соколень, ул. Каля Орхеюлуй, ул. Б. Воевод, ул. Ал. Руссо, ул. Киевская;

ул. Соколень, ул. Каля Орхеюлуй, ул. Б. Воевод, ул. Ал. Руссо, ул. Киевская; Чеканы: ул. Ал. Руссо, бул. Мирча чел Бэтрын, ул. Джинта Латинэ, ул. Вадул-луй-Водэ.

Таким образом, муниципальные власти хотят уменьшить пробки и создать механизм для оптимизации дорожного движения на улицах Кишинева в часы пик. Проект предусматривает рекомендации Национального инспектората патрулирования, передаёт realitatea.md.