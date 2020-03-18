В Кишинёве могут ввести специальные разрешения на проезд в общественном транспорте

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Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям предстоит принять решение касательно предложения генерального примара столицы Иона Чебана ввести специальные разрешения на проезд в общественном транспорте для некоторых категорий лиц.

Об этом столичный градоначальник рассказал в ходе передачи “Loc de Dialog” на “Radio Moldova”.

– Мы предложили ввести проезд в общественном транспорте на основе разрешений для тех категорий граждан, которые обеспечивают функциональность города. Это сотрудники стратегических предприятий и учреждений, таких как комбинат “Franzeluța”, банки, почта, и обязательно для работников сферы здравоохранения и социальной помощи. Это необходимо, чтобы они могли оперативнее передвигаться по городу, – рассказал Чебан.

Генпримар поблагодарил всех врачей за то, что они делают всё от них зависящее в борьбе с коронавирусом.

Также он в очередной раз призвал всех граждан соблюдать рекомендации ВОЗ и властей – чаще мыть и дезинфицировать руки, по возможности оставаться дома, а на улице и в общественных местах соблюдать дистанцию, а также не делать выводов на основании информации из непроверенных источников.

Напомним, вчера парламент Молдовы установил режим чрезвычайного положения на 60 дней.