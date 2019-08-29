В Кишинёве модернизируют подземный переход на улице Чуфля (ФОТО)

В Кишинёве модернизируют подземный переход на улице Чуфля (ФОТО)

Как сообщили в столичной мэрии, работы по реконструкции подземного перехода на пересечении бул. Штефан чел Маре с ул. Чуфля близятся к завершению.

Проект предусматривает полный ремонт гранитных лестниц, стен, потолка и канализации, пишет unica.md. Также будет установлена светодиодная система освещения, оборудована новая крыша над тремя входами, обустроены пандусы для детских и инвалидных колясок.

Штукатурные работы на потолке и стенах уже завершены. В настоящее время ведутся подготовительные работы по покраске, а также по монтажу систем освещения.

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