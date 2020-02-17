В Кишинёве машина патрульных врезалась в припаркованный на обочине ЗИЛ

0

Машина марки Skoda Национального инспектората патрулирования врезалась в грузовик ЗИЛ, припаркованный на обочине дороги. Авария произошла вчера вечером на улице Каля Басарабией в столице.

По данным Генерального инспектората полиции, ДТП произошло из-за водителя автомобиля Volkswagen. Он развернулся, не убедившись в безопасности манёвра и не пропустив предварительно экипаж патрульных. Чтобы избежать столкновения с Volkswagen, водитель автомобиля НИП сменил направление, в результате чего врезался в припаркованный на обочине дороги грузовик ЗИЛ.

На место происшествия прибыл другой экипаж патрульных, который зарегистрировал ДТП. В результате дорожного инцидента никто не пострадал, передаёт deschide.md.

Водителю, виновному в аварии, грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.