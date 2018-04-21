В Кишинёве карманник обворовывал клиентов кафе, оставивших куртки на вешалке (ВИДЕО)

Органы правопорядка задержали молодого человека, который совершил по этой схеме, по меньшей мере, 5 краж.

Как сообщает пресс-служба полиции, стражи порядка сектора Буюканы арестовали 29-летнего мужчину, который незаметно обворовывал клиентов, оставивших свою верхнюю одежду на вешалке в общественном заведении. Пока посетители были заняты едой и разговорами, вор вытаскивал из карманов их курток все ценные вещи. Одни из эпизодов, который случился в кафе на бульваре Штефана чел Маре, попал на камеру видеонаблюдения. Тогда вор утащил документы, деньги и банковские карты, в результате чего жертва кражи получила ущерб в сумме 3140 леев.

Ещё одна кража, которая стала известна сотрудникам полиции, произошла на улице Ливиу Деляну в столичном секторе Буюканы. Тогда преступник, воспользовавшись невниманием клиента, стащил у него кошелёк с деньгами и документами, тем самым нанёся жертве ущерб в размере 3470 леев.

Согласно действующему законодательству, преступнику грозит до 2-х лет лишения свободы.