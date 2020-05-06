В Кишинёве камера наблюдения запечатлела “работу” автомобильного вора (ВИДЕО)

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Полицейские задержали подозреваемого по “горячим следам”, когда он катался на краденном велосипеде. Эта “встреча” с правоохранителями была для мужчины не первой, так как ранее его неоднократно ловили за кражи.



По данным пресс-службы столичной полиции, под покровом ночи 32-летний житель Кишинёва, разбив окна, проник в 4 автомобиля, припаркованные на улице Сергея Лазо. Из одной машины он украл материальные ценности. Действия воришки попали на камеру наружного видеонаблюдения.

Подозреваемого поймали и сопроводили в участок. В ходе допроса он признал свою вину. Кроме того, правоохранители выяснили, что велосипед, на котором он ехал, когда его задержали, также был украден. Вскоре двухколесное транспортное средство вернут владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере до 67 500 леев, общественные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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