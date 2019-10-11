В Кишинёве изъяли крупную партию контрафактного алкоголя (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции обезвредили незаконную деятельность 51-летнего мужчины, который изготавливал и продавал контрафактный алкоголь.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, подозреваемый продавал алкоголь без документов и в антисанитарных условиях на улице Каля Ешилор прямо с автомобиля. В ходе обысков в его доме и машине было обнаружено 46 литров алкоголя и пробки для бутылок. Если бы мужчине удалось продать всю партию алкоголя, он получил бы прибыль в размере 2 300 леев.

Товар был изъят. В отношении подозреваемого возбуждено административное дело. Ему грозит штраф в размере от 3 000 до 4 500 леев.