В Кишинёве испытают 5 новых автономных троллейбусов (ФОТО)

В Кишинёве испытают 5 новых автономных троллейбусов (ФОТО)

Как сообщают в примарии, в процессе запуска находятся 5 новых самоходных троллейбусов, собранных в конце прошлого года в мастерской Кишинёвского управления электротранспорта.

Транспортные единицы оснащены батареями нового поколения и будут иметь радиус автономного действия в 30 км. Они оснащены системами кондиционирования воздуха, 6 внутренними камерами наблюдения и USB-разъёмами для удобства пассажиров. Кроме того, салон новых троллейбусов освещается светодиодами, а зеркала имеют электрическую регулировку.

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