В Кишинёве ищут воров, укравших сейф с деньгами: владелец предлагает вознаграждение в 3 тысячи долларов (ВИДЕО)

В Кишинёве ищут воров, укравших сейф с деньгами: владелец предлагает вознаграждение в 3 тысячи долларов (ВИДЕО)

В столице двое неизвестных украли сейф с крупной суммой денег. Подозреваемые попали на камеру, установленную в жилом квартале в районе Скиносы. Владелец сейфа предлагает вознаграждение за информацию, которая поможет поймать преступников. Речь идет о награде в 3 000 долларов.

Известно, что преступники приехали в район Миорица ночью 20 ноября и уехали из этого же района спустя примерно 4 часа. С собой у них мог быть крупный предмет или большая сумка. Возможно, они живут в том же районе. Один из грабителей худощавый, рост 175 см, второй – плотного телосложения, рост 165-170 см, передаёт point.md.

Всех тех, кто узнал похитителей, просят сообщить информацию по телефону 068908521, можно обратиться в Whatsapp, Telegram, Viber. Анонимность и выплата вознаграждения гарантируется.

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