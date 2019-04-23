В Кишинёве хулиганы направили автомат Калашникова на автоледи: их “приключения” закончились в полиции (ФОТО)

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Правоохранители задержали 25-летнего молодого человека и четырёх его приятелей после того, как он направил AK-47 на женщину-водителя, которая ехала по столичной улице Тудор Владимиреску. Оружие оказалось бутафорией.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, инцидент произошёл в ночь с 21 по 22 апреля. Женщина, испугавшись, обратилась к ближайшему экипажу патрульных и рассказала о произошедшем. Она отметила, что молодые люди ехали в автомобиле тёмно-серого цвета марки «Opel» без регистрационных знаков.

Недалеко от места происшествия, на одной из столичных АЗС, патрульные заметили описанную женщиной машину. Молодые люди в тот момент как раз устанавливали номерные знаки. Водителем оказался 25-летний житель села Матеуцы Резинского района, который, плюс ко всему, находился в состоянии алкогольного опьянения. Тест «Drager» показал, что в выдыхаемом им воздухе содержалось 0,65 мг/л алкоголя. Ни один из «шутников» не признался, кому принадлежит муляж автомата Калашникова.

Подозреваемые были сопровождены в Инспекторат полиции сектора Рышкановка для того, чтобы запротоколировать дело и выяснить все обстоятельства.