В Кишинёве грузовик провалился в яму, которую должен был засыпать гравием (ФОТО)

0

Грузовик, загруженный гравием, оказался заблокированным в яме на одной из столичных улиц.

Инцидент произошёл этим утром на улице Тигина в центре Кишинёва, пишет protv.md. По данным очевидцев, грузовик угодил в яму, которую должен был засыпать гравием. Фотографии с места происшествия были опубликованы в социальных сетях. Интернет-пользователи подшутили над ситуацией, отметив, что «машина провалилась в собственную яму».

Ранее мы сообщали, что огромная яма в несколько квадратных метров образовалась сегодня на пересечении улиц В. Лупу и Е. Кока. По словам властей, на этом участке проходят сети, принадлежащие “Apă Canal”. На прошлой неделе там велись работы, и, вкупе с погодными условиями, асфальт просел.