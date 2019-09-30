В Кишинёве группа студенток средь бела напала на женщину: свидетелем драки стала малолетняя дочь пострадавшей (ВИДЕО)

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Чудовищный случай произошёл в молдавской столице. Группа девушек напала на женщину, которая шла по улице с ребёнком за руку. По словам пострадавшей, нападавшие являются студентками медицинского университета, а говорили они на арабском языке.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, всё произошло на прошлой неделе на улице Н.Тестемицану. Сначала женщину ударила по спине одна из студенток, после чего вторая нанесла жертве удар ногой. Пострадавшая пыталась защититься, но в конфликт вмешались другие девушки, передаёт publika.md.

Самое ужасное, что всё это происходило на глазах у трёхлетней дочери жертвы. И долгое время никто из прохожих не пытался разнять девушек или отвести в сторону ребёнка. Затем прохожая, увидев происходящее, взяла на руки ребёнка и отошла с ним в сторону, а два молодых человека разняли девушек, вцепившихся друг другу в волосы мёртвой хваткой.

По данным полиции, драка произошла из-за того, что женщина сделала студенткам замечание. Точнее, она сказала, что они одеты несоответствующе. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 3 лет тюрьмы или общественные работы на срок до 240 часов.