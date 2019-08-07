В Кишинёве двое взрослых и двое подростков украли имущество из автомобиля на более чем 16 тысяч леев (ВИДЕО)

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Двое взрослых и двое подростков в возрасте от 13 до 22 лет из Яловенского и Кагульского района были задержаны сотрудниками полиции сектора Центр по подозрению в краже имущества из автомобиля и в угоне транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, в ИП обратились представители магазина бытовой техники, расположенного по улице Юрий Гагарин, и сообщили, что принадлежащий им автомобиль марки Dacia Logan был угнан со стоянки. В ходе расследования автомобиль был обнаружен в несколько сотнях метрах от места, где был припаркован.

Полиция установила, что злоумышленники взломали и проникли в автомобиль, после чего украли инструменты, предназначенные для сборки кондиционеров, стоимость которых оценивается в 16 415 леев. В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. В ходе допроса они признали свою вину и рассказали, что им не удалось продать инструменты, в связи с чем спрятали их. Позже украденное было найдено и вскоре будет возвращено законному владельцу.

По фактам кражи и угона автомобиля были возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит штраф в размере до 67 500 леев или лишение свободы на срок от 1 до 4 лет.