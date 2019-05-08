В Кишинёве два водителя подрались посреди улицы: на место прибыла скорая помощь и полиция (ВИДЕО 18+)

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Два водителя подрались на столичной улице Мунчешты. Судя по видеозаписи, опубликованной в социальной сети, мужчины какое-то время спорили, после чего конфликт перерос в рукоприкладство.

После первого удара один из водителей упал на землю, затем он встал и повалил на землю соперника, пишет tv8.md. За дракой наблюдали очевидцы. Один из свидетелей помог упавшему водителю встать на ноги.

Кроме этого, на видео видно, что один из водителей неправильно припарковал автомобиль. В связи с этим второй мужчина не смог выехать с парковки. В итоге водитель отодвинул машину, которая, судя по всему, не заводилась.

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