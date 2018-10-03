В Кишинёве два непутёвых строителя украли лазерный уровень ценой в 4 тысячи леев и попали на видео (ВИДЕО)

В Кишинёве два непутёвых строителя украли лазерный уровень ценой в 4 тысячи леев и попали на видео (ВИДЕО)

Мужчины, которые появляются на кадрах, разыскиваются столичной полицией по подозрению в краже лазерного уровня.

По данным ведомства, преступление произошло в одном из столичных магазинов на улице Строителей.  Мужчины присвоили себе лазерный уровень и нанесли таким образом ущерб в 4 000 леев. Полиция просит помощи в поисках злоумышленников.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает штраф в размере до 67 500 леев, общественные работы на срок от 120 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.

Всех, кто узнал или располагает какой-либо информацией о месте нахождения преступников, просят сообщить об этом по телефонам: 060427922, 079107630 или 112. Полиция гарантирует конфиденциальность источников информации.

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