В Кишинёве два молодых парня промышляли кражами автомобильных аккумуляторов (ВИДЕО)

В Кишинёве два молодых парня промышляли кражами автомобильных аккумуляторов (ВИДЕО)

Сотрудники полиции обнаружили в машине подозреваемых три украденных автомобильных аккумулятора, которые в дальнейшем злоумышленники планировали продать.

Необычный «бизнес» по продаже украденных аккумуляторов организовали двое жителей Кишинёва и Чадыр-Лунги 19 и 25 лет соответственно. По данным столичной полиции, сегодня утром в секторе Чеканы органы правопорядка заметили, что молодые люди ведут себя подозрительно и решили провести проверку.

В результате обыска в автомобиле марки Dacia Logan, принадлежавшего подозреваемым, было обнаружено 3 автомобильных аккумулятора. В ходе допроса задержанные признались, что украли аккумуляторы, чтобы в дальнейшем их продать и получить от этого прибыль.

В настоящее время органы правопорядка ведут расследование относительно причастности задержанных к аналогичным преступлениям, совершённым на территории Кишинёва. Если их вина будет доказана, то ворам грозит штраф в размере от 32 500 до 67 000 леев, неоплачиваемый общественный труд на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Столичная полиция рекомендует владельцам автомобилей оснащать свои транспортные средства новейшими системами сигнализации, чтобы не стать жертвой подобного преступления.

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