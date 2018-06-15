В Кишинёве два домушника украли и взломали сейф с более чем 100 000 леев (ВИДЕО)

Сотрудники инспектората полиции сектора Чеканы арестовали двух столичных жителей, 16 и 18 лет, по подозрению в незаконном проникновении в жилище и хищении чужого имущества в особо крупных размерах.

По данным полиции, юные грабители проникли в жилой дом на улице В. Маяковского сектора Чеканы, откуда украли сейф, в котором находились 67 000 леев, 2 300 евро и 900 долларов. После того, как сейф был вскрыт, злоумышленники выбросили его в реку. В общей сложности они нанесли пострадавшему ущерб в сумме 128 190 леев.

Ещё одна кража, в которой подозреваются задержанные, произошла 21 мая в жилище коммуны Бубуечь. Тогда злоумышленники украли украшения из золота и нанесли 34-летнему владельцу имущества ущерб в размере 13 790 леев.

Сотрудникам полиции предстоит изъять всё украденное имущество и вернуть его настоящим владельцам. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит штраф, неоплачиваемые общественные работы на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.

Столичная полиция рекомендует всем кишинёвцам следовать простым правилам, чтобы не стать жертвой домушника:

– не оставляйте дверь открытой, даже если вы выходите из дома на короткое время;

– убедитесь перед сном, что основная входная дверь в жилище заперта;

– старайтесь не терять ключи, а если это произошло или их у вас украли, то немедленно смените замок двери;

– не доверяйте людям, которые предлагают вам продать какой-либо товар. Они могут это делать, чтобы отвлечь вас и обокрасть;

– отправляясь в отпуск, оставьте пару ключей у соседа или другого доверенного лица, чтобы они присматривали за домом в ваше отсутствие.