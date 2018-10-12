В Кишинёве девушка воровала косметику, прикрываясь малолетним ребёнком (ВИДЕО)

19-летняя девушка и её сообщник, 24-летний мужчина, были арестованы сотрудниками полиции по подозрению в совершении серии краж в одном из столичных магазинов.

Как сообщает пресс-служба полиции, в ходе уголовного расследования было установлено, что подозреваемые совершили в сентябре 2 кражи в магазине, расположенном в столичном секторе Рышкановка. Они украли косметику, а также средства личной гигиены, общая стоимость которых составляет 40 000 леев.

В ходе допроса молодые люди признали свою вину, сообщив правоохранителям, что совершили преступления из-за отсутствия финансовых средств. По факту кражи возбуждено уголовное дело, но подозреваемые на данный момент находятся на свободе. Если их вина будет доказана, то молодым людям грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.