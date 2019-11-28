В Кишинёве девушек, перебегавших дорогу в неположенном месте, сбила машина: момент попал на камеру (ВИДЕО)

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Две девушки попали под колёса автомобиля, когда перебегали дорогу в неположенном месте. Более того, одна из пострадавших переходила дорогу, разговаривая по телефону. Момент ДТП попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения.

ДТП произошло на Хынчештском шоссе в столичном микрорайоне Телецентр. На кадрах видно, что две девушки перебегали дорогу в неположенном месте, не убедившись в своей безопасности. Более того, одна из пострадавших разговаривала по телефону в этот момент. Первую и вторую полосы они удачно преодолели, а вот на третьей полосе их сбил микроавтобус, водитель которого, естественно, не заметил пешеходов.

К счастью, автомобиль не ехал на высокой скорости, водитель затормозил, однако столкновения не удалось избежать. После удара девушки встали и продолжили путь, передаёт deschide.md.