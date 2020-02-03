В Кишинёве девочка-подросток едва не утонула, пытаясь перейти озеро по тонкому льду

В Кишинёве девочка-подросток едва не утонула, пытаясь перейти озеро по тонкому льду

Сегодня утром сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям спасли от утопления 14-летнюю девочку.

По данным пресс-службы ГИЧС, инцидент произошёл на берегу озера по бульвару Дачия в столичном секторе Ботаника. Девочка пыталась перейти озеро по тонкому льду и провалилась на расстоянии 10 метров от берега. На место происшествия прибыли две бригады спасателей.

Сотрудникам ГИЧС удалось спасти девочку и оказать ей первую медицинскую помощь. Пострадавшая с переохлаждением была госпитализирована в Институт матери и ребёнка.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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