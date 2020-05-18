В Кишинёве будет создана карта “проблемных” строек

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Со снятием режима чрезвычайного положения в столице начинают активизироваться застройщики, что вызывает беспокойство жителей. Так, генеральный примар Ион Чебан в ходе оперативного заседания муниципальных служб рассказал об активизации строительных работ, либо о намерениях начать строительство.

В связи с этим столичный градоначальник подчеркнул, что не должно быть выдано ни одной авторизации или градостроительного сертификата на строительство в зелёных зонах, в парках и во всех местах, где это запрещено.

Предлагаю создать рабочую группу, которая в течение месяца проведет оценку ситуации в этой области и создаст карту зон с проблемными стройками. Прошу включить в эту группу и представителей гражданского общества – нам нечего скрывать. Всё необходимо делать публичным, но с защитой персональных данных, – сказал Чебан.

В свою очередь, вице-примар Виктор Киронда заявил, что со времени работы новой администрации столицы не было выдано ни одной авторизации или градостроительного сертификата с какими-либо нарушениями или отклонениями от действующего законодательства

До местных выборов многие авторизации выдавались с нарушениями, и их обладатели считают, что эти документы дают им право сейчас начать работы. Поэтому появляются заборы и строительные площадки, которые абсолютно незаконны. В связи с этим прошу претуры вмешиваться в случае появления заборов в их секторах. Без авторизации на строительство никто не имеет права начинать какие-либо работы. На данный момент мы изучаем и проверяем выданные ранее документы, – сказал Киронда.

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