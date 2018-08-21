В Кишинёве автомобиль сбили переходившую дорогу по зебре женщину (ВИДЕО)

Очередной опасный инцидент на дороге произошел на улице Гренобля столичного сектора Ботаника.

Видео было снято очевидцем и опубликовано в группе «Город без маршруток». На кадрах видно, что женщину сбили на пешеходном переходе. Рядом стоит и автомобиль, который, предположительно, совершил наезд.

Женщина в момент съёмки подавала признаки жизни. Её окружили другие очевидцы аварии, которые оказывают пострадавшей первую помощь. Каково состояние её здоровья на данный момент – неизвестно.

Как справедливо заметили интернет-пользователи, разметка пешеходного перехода почти на 100% стёрта, и один лишь знак указывает, что на этом участке необходимо пропускать пешеходов.