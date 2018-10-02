В Кишинёве автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте (ВИДЕО)

Инцидент произошёл сегодня, 2 октября, на бульваре Негруцци. 55-летняя женщина была сбита автомобилем марки Audi.

На место происшествие прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала потерпевшую, о состоянии которой пока ничего не известно, пишет unimedia.md. Согласно предварительным данным, за рулём автомобиля Audi находился 23-летний молодой человек.

Органы правопорядка подтвердили тот факт, что женщина переходила дорогу в неположенном месте, однако это не снимает ответственности с водителя. По словам пресс-секретаря полиции Натальи Стати, он будет наказан в зависимости от степени тяжести травм, которые получила жертва.

Потерпевшую доставили в больницу скорой помощи. Органы правопорядка расследуют это дело.