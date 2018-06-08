В Кишинёве арестованы пятеро подозреваемых в торговле наркотиками

Пятеро членов преступной группировки подозреваются в незаконном введении в оборот наркотических и психотропных веществ в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в ходе следственных мероприятий было установлено, что в период с января по июнь 2018 года подсудимые получали наркотические вещества, транспортировали, а после реализовывали на всей территории муниципия Кишинёв.

Задержание всех подозреваемых происходило одновременно в разных столичных секторах в момент продажи наркотического вещества. Во время личного досмотра задержанных было найдено 20 трубок для употребления наркотиков, 15 пакетов и ещё 22 термопакета из полимерного материала, в которых находились психотропные вещества. Кроме этого, во время обыска на дому подозреваемых было обнаружено большое количество наркотических средств, весы, трубки для курения наркотических веществ, а также ноутбук, посредством которого определялись клиенты.

Все пятеро подозреваемых были помещены под предварительный арест. Если суд признает их виновными, то им грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.