В Кишинёве арестован рецидивист-домушник, обчистивший минимум 7 жилищ (ВИДЕО)

В Кишинёве арестован рецидивист-домушник, обчистивший минимум 7 жилищ (ВИДЕО)

Подозреваемый является членом преступной группировки, специализирующейся на квартирных кражах.

Как сообщает пресс-служба полиции, органы правопорядка арестовали 28-летнего жителя Каларашского района, члена преступной группировки, на счету которой числится серия квартирных краж. Ранее мужчина уже был осужден за преступления такого же характера, а трое его подельников на данный момент отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях.

Согласно материалам дела, на счету банды числится около 7 эпизодов краж, совершённых в первой половине 2017 года. Злоумышленники проникали в чужие жилища согласно чётко поставленному плану, у каждого члена группировки была своя роль в совершении преступления. Так, они взламывали окна жилых домов и забирали деньги, а также другие ценные вещи. Своими преступными действиями они нанесли жертвам материальный ущерб в размере около 300 000 леев.

Во время обысков, проведённых на дому подозреваемого, правоохранители обнаружили часть похищенного имущества. Задержанный был помещён под арест на 30 суток. Если суд признает его виновным, то мужчине грозит от 5 до 12 лет.

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