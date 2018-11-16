В Кишинёве 5 подростков задержаны по подозрению в серии краж и угоне автомобиля (ВИДЕО)

Пять подростков в возрасте от 15 до 17 лет, проживающих в Кишинёве, задержаны сотрудниками полиции сектора Центр по подозрению в совершении ряда краж, а также в угоне автомобиля марки Mazda стоимостью 16 000 леев.

К правоохранительным органам обратился владелец автомобиля, который исчез с парковки во дворе на улице Малая Малина, сообщает пресс-служба полиции. На место происшествия прибыла оперативная группа. В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортное средство было обнаружено в городе Яловены, а позже были идентифицированы и задержаны подозреваемые.

В двух других случаях в полицию обратился владелец станции по авторазборке, расположенной на ул. Спрынченоае, а также владелец склада на ул. Миорица. Они сообщили, что неизвестные, воспользовавшись свободным доступом, пробрались в помещения и украли автозапчасти и другое имущество, общая стоимость которых составляет 19 000 леев.

В скором времени подозреваемые были идентифицированы. Они признали свою вину. Несовершеннолетние находятся на свободе, но по фактам краж возбуждены уголовные дела. За совершённые ими преступления законодательство предусматривает штрафы в размере до 67 000 леев или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.