В Кишинёве 18-летний наркоторговец прятал “закладку” на глазах у полицейских (ВИДЕО)

В Кишинёве 18-летний наркоторговец прятал “закладку” на глазах у полицейских (ВИДЕО)

Молодой человек прятал в земле наркотическое вещество, а в этот момент его сняла камера сотрудников полиции.

В результате специально проведённых следственных мероприятий сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 18-летнего молодого человека в момент, когда тот попытался ввести в оборот наркотическое вещество на сумму 2 тысяч леев. Юноша пытался незаметно спрятать товар для клиента на глазах у сотрудников полиции.

В результате этого органы правопорядка изъяли пакеты с растительным веществом жёлтого цвета и специфическим запахом и направили их на судебно-медицинскую экспертизу. Юный наркоторговец был сопровождён в инспекторат полиции для выяснения всех обстоятельств.

Мера пресечения будет определена в зависимости от результатов экспертизы.

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